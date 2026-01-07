Iba armado por las calles de Carlos Paz, terminó en la comisaría

Un joven de 18 años que portaba un arma de fuego fue detenido esta tarde en la ciudad de Villa Carlos Paz. Según pudo conocerse, fue interceptado esta tarde en el marco de los controles que se llevan adelante por el Operativo Verano y llevaba un revólver calibre 22 y municiones en una riñonera.

El personal policial logró identificarlo a bordo de una motocicleta en la calle Los Gigantes y Las Playas del barrio Miguel Muñoz B.

Inmediatamente, fue aprehendido y trasladado hacia la comisaría local.

Es importante destacar que también se secuestró la moto Honda GLH 150cc que conducía y quedó a disposición de la justicia.