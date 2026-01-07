Intentaron ingresar cocaína a Bouwer y hubo allanamientos con un detenido

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron dos allanamientos en las ciudades de Córdoba y Cruz del Eje, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, que culminó con la detención de un hombre de 36 años.

El procedimiento está relacionado con la detención previa de dos mujeres, de 36 y 15 años, quienes habrían intentado ingresar varias dosis de cocaína al Establecimiento Penitenciario de Bouwer. Durante los controles de rutina, personal del Servicio Penitenciario detectó la sustancia, que era transportada por la menor de edad.

A partir de este hecho, la FPA llevó adelante allanamientos en barrio Rosa de Argüello, en la ciudad de Córdoba, y en un domicilio ubicado sobre calle La Rioja al 700, en barrio Marechal, de la ciudad de Cruz del Eje. Como resultado de los operativos, fue detenido un hombre mayor de edad, presuntamente vinculado a la causa.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Feria de la ciudad de Córdoba dispuso el traslado del detenido a sede judicial, donde fue imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.