La Falda: controles dejaron alcoholemias positivas y motos retenidas

Entre el 3 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, la Guardia Local de Prevención y Convivencia, junto a la Policía de Córdoba, llevó adelante una serie de operativos de control en distintos sectores de la ciudad de La Falda.

Las acciones estuvieron orientadas a prevenir ruidos molestos, realizar controles de alcoholemia, verificar documentación obligatoria y ordenar la circulación vehicular en zonas con alto movimiento durante la temporada.

Durante los procedimientos se detectaron alcoholemias positivas, conductores sin licencia, contaminación sonora y menores al volante, entre otras infracciones. Como parte de los controles, se retuvieron motovehículos, que fueron trasladados al edificio municipal.

Desde el área de seguridad indicaron que los patrullajes y controles se mantendrán durante el verano, con el objetivo de reforzar la convivencia urbana y la seguridad vial en la ciudad.