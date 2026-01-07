Lo controlaron en la calle y llevaba un gato hidráulico robado

Ayer, alrededor de las 13:45, personal de la Patrulla Preventiva realizó un control de rutina en calle Tucumán al 360, donde identificó a un hombre que transportaba una caja plástica en la vía pública.

Durante la inspección, los efectivos constataron que en el interior llevaba un gato hidráulico, sin poder acreditar su procedencia. A partir de distintas averiguaciones, se estableció que el elemento había sido robado minutos antes de una camioneta Ford Ranger color bordo, que se encontraba estacionada sobre calle San Martín, en la ciudad de Malagueño.

Ante la evidencia, el hombre fue llevado a la comisaría, mientras que el elemento recuperado quedó bajo resguardo judicial. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Villa Carlos Paz, que tomó intervención para continuar con las actuaciones correspondientes.