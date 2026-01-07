Misterio en Córdoba: una camioneta bajo custodia escondía una suma multimillonaria

Una importante suma de dinero en pesos y moneda extranjera fue secuestrada este martes por la tarde del interior de una camioneta que se encontraba bajo custodia judicial en una playa de estacionamiento del barrio Centro de la ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo en un estacionamiento ubicado sobre calle Salta al 300, donde el vehículo permanecía retenido por orden judicial. En ese contexto, una adolescente de 17 años se presentó en el lugar con las llaves del rodado y manifestó que en su interior había dinero en efectivo.

Tras la entrega voluntaria de las llaves por parte de un familiar y con autorización de la Fiscalía de feria, el vehículo fue abierto en presencia de un testigo. En su interior se encontraron dos bolsas que contenían cerca de 9 millones de pesos argentinos, alrededor de 46 mil dólares y otras monedas extranjeras.

El dinero fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia. En el procedimiento intervino personal de Investigaciones y Delitos Económicos, mientras que la causa continúa en trámite para determinar el origen de los fondos.