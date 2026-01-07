“No quedó nada”: una vecina que perdió todo por los incendios en Chubut

Una vecina que, junto a su familia y al igual que más de tres mil personas, debió ser evacuada a causa del incendio forestal intencional en Chubut, compartió su desgarrador relato tras haber perdido su casa y sufrido la muerte de dos caballos: “No quedó nada”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la habitante Rocío Brizuela, en declaraciones televisivas, explicó: “Somos de la comunidad de Puerto Patriada, vivíamos en una de las tres casas que fueron atravesadas por el incendio en esta zona que se recuperó hace 10 años y yo vivo acá hace 10”.

“Se me quemó el negocio que estaba preparando para el turismo, igual que mi casa. Estábamos trabajando en el lago cuando vimos la nube de humo. Llegamos al hogar, cargamos las pocas cosas que teníamos y salimos a las seis de la tarde. Ayer, por la mañana, nos encontramos con todo devastado”, continuó la joven.

En línea, rememoró que en cuanto se expandió el fuego, junto a su familia, decidieron evacuar: “Pude sacar cosas fundamentales, lo justo y necesario. No quedó nada. Sacamos lo que entró en una camioneta. No podíamos quedarnos a pelear contra el incendio porque no tenemos agua acá”.

Respecto al origen del foco ígneo, que fuentes oficiales ya confirmaron como intencional, la vecina señaló distintas versiones en la zona: “Se dice que fue unos chisperíos en un transformador, creemos eso, pero se escuchan varias versiones. El objetivo sería que nadie quiera venir a hacer daño. Hay vecinos que perdieron muchas cosas, incluso animales. Quiero creer que no fue intencional”.

“Tenemos que volver a empezar. Por momentos, parece que llueve cenizas. La luna se veía roja por el humo, anoche y eso es el claro ejemplo de lo que estamos viviendo. Necesitamos varias manos, lo más urgente sería tener agua y luz porque no tengo ninguna vertiente, necesitamos una perforación, bombas y demás”, añadió.

Brizuela explicó que actualmente pasan las noches “en una cabañita que es la única que quedó en pie” y sostuvo: “Nos llevamos a los perros, pero se nos quemaron dos caballos, se calcinaron. Entiendo que hay vecinos que perdieron mucho más, vehículos y ganado”.

Para quienes deseen colaborar, la víctima compartió su alias: rociobrizuela26 a nombre de Rocío Belén Brizuela.