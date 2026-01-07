Se confirmó que los incendios en Chubut fueron intencionales

Las autoridades de la provincia de Chubut confirmaron que los incendios fueron causados intencionalmente y se registraron en la zona de Puerto Patriada, en la localidad chubutense de El Hoyo. En ese marco, el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, apuntó contra los responsables y afirmó que “van a terminar presos”.

“Hoy me comuniqué con el fiscal, que no solo nos dio la certeza de que el incendio fue intencional y en un lugar y horario estratégicos, en un momento en el que se encontraban muchas familias y turistas, sumando a esto el riesgo de que se cerrara el único camino que había para salir”, agregó Ignacio Torres.

El mandatario aseguró que se avanzará “hasta las últimas consecuencias” contra los responsables y manifestó: “Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede tener penas leves. Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años”.

Durante la conferencia de prensa llevada a cabo en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, el gobernador sostuvo que “la prioridad ahora es controlar el fuego”, al tiempo que detalló el estado de los distintos focos activos y controlados en diversas localidades cordilleranas de la provincia.

“Tenemos actualmente cinco incendios: el de Cholila, que fue el primero, está controlado y se constató que fue intencional, ya que se encontró material combustible y acelerante. El segundo incendio, en El Turbio, está contenido en un 90%. Por otro lado, se encuentra activo el del Parque Nacional Los Alerces y ya está controlado el de Lago Engaño”, indicó.

Asimismo, Torres señaló: “El incendio que nos ocupa en este momento y sobre el cual queremos llevar tranquilidad y concientizar es el de Puerto Patriada, en El Hoyo, donde ya fueron afectadas 1.800 hectáreas. El lunes evacuamos a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar”.

La situación reviste especial gravedad en la localidad de El Hoyo, en la zona de Puerto Patriada, uno de los principales polos turísticos de la Comarca Andina y situado a pocos kilómetros de El Bolsón. De acuerdo con la información brindada desde el lugar, el incendio se inició el lunes cerca de las 15.30, en simultáneo con el aumento de las ráfagas de viento y en medio de una sequía severa que afecta a la región.

Las llamas ya arrasaron con más de 100 hectáreas y permanecen fuera de control. El intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó que diez viviendas resultaron destruidas y señaló que “el fuego no dio respiro durante toda la noche; tanto la temperatura como el viento se mantuvieron constantes”, lo que dificultó de manera considerable las tareas de los brigadistas.