Se le cruzó un perro y se accidentó con su moto, ocurrió en Carlos Paz

Una joven protagonizó un accidente en la zona sur de Villa Carlos Paz luego de haber esquivado un perro con su moto.

Según pudo conocerse, el hecho se produjo minutos antes de las 23 horas del pasado martes, en la intersección de las calles Brasil y Uspallata del barrio Miguel Muñoz B.

El rodado era conducido por una joven de 20 años, quien perdió el control y terminó cayendo al suelo.

A causa del siniestro, resultó con una herida cortante en la rodilla izquierda y fue trasladada al Hospital Gumersindo Sayago.