Tanti: un motociclista de 19 años sufrió una fuerte caída

Esta tarde, alrededor de las 15.25, un joven de 19 años resultó herido tras perder el control de la motocicleta que conducía en la intersección de Ruta 28 y avenida Ana Martín, en elCentro de Tanti.

Según se informó, el joven se desplazaba a bordo de una Honda Titan 150 cc cuando, por causas que se intentan establecer, cayó al asfalto y sufrió politraumatismos.

Un servicio de emergencias acudió al lugar y lo trasladó al dispensario local, donde quedó en observación para una mejor evaluación médica.