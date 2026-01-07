Tanti: un motociclista de 19 años sufrió una fuerte caída

Siniestro vial en Ruta 28
Tanti: un motociclista de 19 años sufrió una fuerte caídaEl hecho ocurrió esta tarde, en pleno centro de la localidad, y el conductor fue trasladado al dispensario con politraumatismos.
Esta tarde, alrededor de las 15.25, un joven de 19 años resultó herido tras perder el control de la motocicleta que conducía en la intersección de Ruta 28 y avenida Ana Martín, en elCentro de Tanti.
Según se informó, el joven se desplazaba a bordo de una Honda Titan 150 cc cuando, por causas que se intentan establecer, cayó al asfalto y sufrió politraumatismos.
Un servicio de emergencias acudió al lugar y lo trasladó al dispensario local, donde quedó en observación para una mejor evaluación médica.