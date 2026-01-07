“Te están robando y uno es tu empleado”: así descubrieron el robo en una textil

Un llamado de un vecino fue clave para frenar un robo que se estaba produciendo dentro de una fábrica textil del barrio porteño de Parque Avellaneda. La advertencia llegó directamente a la dueña del lugar, quien fue alertada de que estaban desvalijando el establecimiento y que uno de los involucrados era su propio empleado.

Tras la denuncia, efectivos de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar y lograron detener a tres hombres, de 20, 22 y 27 años, cuando retiraban mercadería del interior de la fábrica. Entre lo secuestrado se contabilizaron unos 700 jeans, con un valor estimado en 10 millones de pesos.

Según se informó, el trabajador habría facilitado el acceso al local y coordinado la maniobra con los otros dos involucrados. La mercadería fue recuperada y puesta a resguardo, mientras que los tres detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 8.

El caso se conoció por la rápida intervención de un vecino, cuya alerta permitió evitar que el robo se concretara en su totalidad.