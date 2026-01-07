Un incendio de gran magnitud sigue descontrolado en Chubut

Chubut. Un incendio forestal de gran magnitud desatado el lunes al mediodía en Puerto Patriada, una villa turística enclavada en el norte de Chubut, obligó a evacuar a cientos de pobladores y turistas ante el avance descontrolado de las llamas. El siniestro, que permanece activo, arrasó con al menos diez viviendas y varios vehículos, dejando a la comunidad local y a toda la Comarca Andina bajo alerta permanente.

La simultaneidad de focos generó especulaciones sobre la presunta intencionalidad del incendio, aunque las autoridades no confirmaron aún las causas del inicio.

La emergencia tomó por sorpresa tanto a residentes como a visitantes. El intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó que el operativo de evacuación alcanzó a unas 700 personas, entre pobladores y turistas, además de unos 700 vehículos, en su mayoría de visitantes.

Las viviendas que resultaron destruidas, según Salamín, “eran prácticamente imposibles de defender por el bosque, la sequía y la cantidad de frentes activos”.

El despliegue para combatir el fuego se mantiene con recursos aéreos y terrestres. Seis medios aéreos del Plan Nacional de Manejo del Fuego y del gobierno de Chubut operan en la zona, junto a más de 120 brigadistas en tierra. Además, máquinas viales trabajan en la apertura de cortafuegos y caminos para facilitar el acceso de los equipos.