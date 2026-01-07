Una discusión terminó con un hombre herido por un cuchillo

Anoche, alrededor de las 20, una discusión de larga data entre dos hombres terminó con un herido por arma blanca en barrio Villa del Parque, en la ciudad de Villa Nueva departamento San Martín.

El episodio ocurrió en la esquina de Alem y Comercio, donde un hombre de 45 años mantuvo un altercado con otro de 23, con quien ya arrastraba conflictos previos. Durante la pelea, el mayor sacó un cuchillo y le provocó un corte en uno de los dedos de la mano a la otra persona.

Tras el ataque, la policía fue alertada y, con los datos aportados por el joven herido, desplegó un operativo en la zona. Minutos después, el agresor fue identificado y llevado a la comisaría, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple en feria.

El joven lesionado recibió atención por la herida sufrida, mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar la situación del acusado.