Video: Así fue el choque entre el Tren de las Sierras y una camioneta

Este martes, cerca de las 13, el Tren de las Sierras chocó contra una trafic en el paso a nivel ubicado en la rotonda principal de San Esteban. El impacto se produjo cuando el utilitario avanzó sobre las vías sin detenerse, mientras la formación ferroviaria se aproximaba anunciando su paso.

Insólito choque en San Esteban: una trafic cruzó el paso a nivel sin detenerse a pesar de que el Tren de las Sierras venía tocando bocina. El utilitario fue impactado, pero no hubo heridos. #CarlosPaz #TrenDeLasSierras #SanEsteban (video Canal 11 de La Cumbre) pic.twitter.com/eFs2VHf9ro — EL DIARIO (@diariocarlospaz) January 7, 2026

En el video del accidente se observa cómo la trafic toma la rotonda y cruza las vías. El tren aparece por la izquierda, tocando bocina de manera sostenida. Aun así, el conductor del utilitario no frena y el choque se produce segundos después.

Tras el impacto, trabajaron en el lugar bomberos de Los Cocos, personal municipal de Guardia Local y efectivos de la Policía de Córdoba, que ordenaron el tránsito y aseguraron la zona. El hecho fue difundido por Canal 11 de La Cumbre.