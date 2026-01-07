Volvieron las tormentas y provocaron serios destrozos en Villa Dolores

Villa Carlos Paz / Villa Dolores. Tal como lo había anticipado el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas regresaron a la provincia de Córdoba y provocaron importantes daños en la ciudad de Villa Dolores, en el Valle de Traslasierra. El fenómeno estuvo caracterizado por intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento, que en pocos minutos generaron complicaciones en distintos sectores de la localidad.

En tanto, en Villa Carlos Paz, la tormenta se hizo sentir con lluvias intensas de manera intermitente, especialmente cerca de las 2 de la madrugada, aunque sin consecuencias de gravedad informadas.

El temporal en Villa Dolores

Según se informó, varios barrios de Villa Dolores resultaron afectados por inundaciones en la vía pública, especialmente en San Pablo, Colón y el centro de la ciudad. A pesar de la gran cantidad de agua caída, los comercios no sufrieron pérdidas de consideración: solo se registraron filtraciones menores en algunos locales, sin ingreso significativo de agua.

El temporal también provocó la caída de árboles y postes, con daños visibles en espacios públicos como la Plaza Mitre, donde la fuerza del viento causó destrozos en el arbolado. Personal municipal, junto a Defensa Civil y la Policía, trabajó durante la noche y la madrugada en la evaluación de los daños y tareas preventivas. Hasta el momento, no se reportaron evacuados ni viviendas anegadas.

El informe de la Policía Caminera

Por otra parte, Policía Caminera emitió un comunicado solicitando circular con extrema precaución debido a la presencia de lluvias en distintos tramos de rutas nacionales y provinciales. Las vías afectadas son:

Ruta Nacional 20

Ruta Nacional 35

Ruta Nacional 148

Ruta Nacional 158

Ruta Provincial 4

Ruta Provincial 5

Ruta Provincial 14

Ruta Provincial E34 (Altas Cumbres)

Ruta Provincial E88

Las autoridades recomiendan a los conductores respetar las indicaciones viales y mantenerse informados ante la posibilidad de nuevas tormentas en la región.