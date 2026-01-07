Vuelco en la Autopista Córdoba–Carlos Paz dejó un conductor hospitalizado

Un hombre de 59 años resultó herido este martes por la tarde tras accidentarse con su camioneta en la Autopista Córdoba–Carlos Paz, a la altura del kilómetro 22, en sentido hacia Carlos Paz.

Según se informó, el conductor se desplazaba a bordo de una Daihatsu Terios cuando, por motivos que aún no están claros, perdió el control del vehículo. La maniobra derivó en un despiste seguido de un vuelco sobre la traza.

Un servicio de emergencias acudió al lugar y asistió al hombre, que presentaba golpes en la cabeza y politraumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital Sayago para una mejor evaluación médica.

El hecho generó demoras momentáneas en el tránsito mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo.