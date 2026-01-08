Allanamientos en Córdoba: Armas, objetos robados y casi veinte detenidos

Una importante operativo policial se desplegó en los barrios San Roque, Los Granados y El Chingolo 1 de la ciudad de Córdoba, en el marco de una investigación por robos y ataques a choferes de aplicaciones de viajes. Se secuestraron armas de fuego, cuchillos y hubo una veintena de detenidos en más de setenta allanamientos.

Los aprehendidos se encuentran acusados por lesiones graves, amenazas calificadas, robos en la vía pública, robos domiciliarios, violencia urbana y ataques a choferes de aplicaciones como Didi y Uber.

La investigación está a cargo de la Fiscalía del Distrito 3, Turno 5, y busca poner un freno a los hechos delictivos que vienen sucediéndose con mayor intensidad desde el inicio del 2026.

Durante los procedimientos, se secuestraron tres armas cortas, casi cien cartuchos, diez armas blancas, un vehículo, treinta celulares, una notebook y prendas varias.