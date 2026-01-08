Arrojaron una botella a una motociclista para robarle el celular en Córdoba

Un violento episodio se registró en las últimas horas en barrio General Bustos, donde tres adolescentes atacaron a una motociclista arrojándole una botella con el objetivo de robarle su teléfono celular.

Según se informó, la agresión ocurrió cuando la mujer circulaba en su moto y fue sorprendida por el ataque, que buscaba hacerla caer para concretar el robo. La situación derivó en la intervención policial, que permitió recuperar el dispositivo móvil sustraído.

Durante la actuación, además del teléfono, se secuestró una ganzúa, elemento que refuerza la modalidad delictiva utilizada. Las tres adolescentes fueron trasladadas a una dependencia policial, quedando a disposición de las autoridades correspondientes.

El hecho se suma a otros episodios recientes de violencia urbana, donde el uso de objetos contundentes para atacar a conductores y peatones se repite como forma de intimidación y robo.