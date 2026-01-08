Así se vivió la creciente del río Calabalumba al pie del Cerro Uritorco

Las intensas lluvias que cayeron durante toda la jornada trajeron una importante creciente al río Calabalumba de Capilla del Monte, ubicado al pie del Cerro Uritorco.

Las imágenes muestran la fuerza del agua en su recorrida por el cauce, luego que crecieran los ríos y arroyos serranos por la tormenta registrada en gran parte de las sierras de Córdoba.

Durante este jueves 8 de enero, las precipitaciones fueron importantes en todo el Valle de Punilla.

(Mirá el video de la creciente)