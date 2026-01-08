Capilla del Monte

Así se vivió la creciente del río Calabalumba al pie del Cerro Uritorco

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
jueves, 8 de enero de 2026 · 21:00

Las intensas lluvias que cayeron durante toda la jornada trajeron una importante creciente al río Calabalumba de Capilla del Monte, ubicado al pie del Cerro Uritorco.

Las imágenes muestran la fuerza del agua en su recorrida por el cauce, luego que crecieran los ríos y arroyos serranos por la tormenta registrada en gran parte de las sierras de Córdoba.

Durante este jueves 8 de enero, las precipitaciones fueron importantes en todo el Valle de Punilla.

(Mirá el video de la creciente)

Galería de fotos

Más de
Creciente Río Calabalumba Capilla del Monte Cerro Uritorco

Comentarios