Córdoba capital bajo el agua hoy: cayeron hasta 60 milímetros

Las lluvias registradas durante este jueves dejaron acumulados de hasta 60 milímetros en distintos sectores de la ciudad de Córdoba, según informó el municipio. El promedio general alcanzó los 50 milímetros hasta las 17 horas, aunque en algunos barrios ese valor fue ampliamente superado.

Desde el inicio del evento meteorológico, Defensa Civil Municipal recibió 136 llamadas, en su mayoría vinculadas a consultas y situaciones que no estuvieron directamente relacionadas con el fenómeno climático. De acuerdo al reporte oficial, no se registraron evacuaciones.

Como medida preventiva, las partes bajas de la Costanera Norte y Sur permanecen cerradas al tránsito, debido al aumento del nivel del río y al escurrimiento del agua en zonas cercanas al cauce.

Las autoridades indicaron que la alerta por tormentas y precipitaciones continúa vigente hasta el mediodía del viernes, por lo que se solicita a la población extremar precauciones, especialmente en la vía pública y en áreas cercanas a ríos y desagües.

Ante situaciones de riesgo, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103, y en caso de emergencias médicas, al 107.