Córdoba suma una central móvil para controlar festivales y grandes shows

El Gobierno de la Provincia de Córdoba incorporó este jueves un camión de monitoreo especialmente diseñado para reforzar la seguridad en espectáculos masivos y fortalecer la capacidad operativa del sistema de emergencias 911 en todo el territorio provincial.

La nueva unidad, un Iveco Tector Truck, fue presentada como una central móvil de comando y control, capaz de brindar una respuesta rápida, flexible y autónoma ante situaciones de crisis, eventos especiales y despliegues preventivos. El vehículo cuenta con equipamiento tecnológico de última generación y está preparado para operar directamente en el lugar de los hechos.

Según se informó, el camión dispone de conectividad Wi-Fi, enlace satelital, grupo electrógeno, cámaras de vigilancia, antenas, radios y un sistema de drones, lo que permite transmitir información en tiempo real, visualizar imágenes aéreas y coordinar el despacho de móviles y efectivos policiales.

Durante la presentación, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros destacó que la incorporación del nuevo centro móvil amplía de manera significativa la capacidad operativa en eventos de gran magnitud. En ese sentido, señaló que festivales como Jesús María, Cosquín, Villa María, Cosquín Rock y los grandes shows en el estadio Kempes contarán con un esquema de control y prevención reforzado.

La unidad se suma al camión de reconocimiento facial con el que ya cuenta la Policía de Córdoba, integrándose a un sistema más amplio de monitoreo y seguridad destinado a festivales musicales, encuentros culturales y eventos deportivos con alta concurrencia de público.

Desde el área técnica del Ministerio de Seguridad se explicó que el vehículo puede recibir y despachar llamadas, interactuar con la Central de Policía y operar con una autonomía de hasta 12 horas. El camión dispone de cinco estaciones de control, a cargo de agentes especializados, que podrán supervisar en tiempo real el movimiento de personas y la dinámica del evento a través de drones y cámaras.

La incorporación apunta a mejorar la coordinación en campo, optimizar la toma de decisiones operativas y ofrecer atención inmediata ante emergencias, directamente desde el lugar donde se desarrolla cada espectáculo.