Cosquín recibió una camioneta, armas y chalecos para la Guardia Local

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba hizo entrega de equipamiento destinado a fortalecer las políticas locales de prevención y convivencia ciudadana en la ciudad de Cosquín. El intendente Raúl Cardinali firmó el convenio junto al secretario de Prevención y Coordinación Institucional, José Gualdoni, que permitió acceder a una camioneta Nissan 0KM, cinco armas de letalidad reducida Byrna y chalecos antibalas que serán utilizados por los agentes municipales.

Esta acción se enmarca en la consolidación de la Guardia Local de Prevención y Convivencia de la Municipalidad, aprobada mediante Resolución N.º 580/24, siguiendo lo establecido por la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana Nº 10.954.

Los agentes que utilizarán este equipamiento fueron seleccionados por las autoridades locales y cuentan con formación específica.

Durante la entrega, el intendente Raúl Cardinali expresó su agradecimiento con el gobernador Martín Llaryora y remarcó que la adquisición del equipamiento constituye un paso más hacia la obtención de buenos resultados en materia de seguridad.

Por su parte, Gualdoni declaró: «Venimos trabajando ya hace casi dos años en el marco de la nueva ley de seguridad. Uno de los primeros intendentes en adherir y acompañar esa ley fue el intendente de esta ciudad, de los más importantes de Punilla y de la provincia de Córdoba. Quiero felicitar a Cosquín, porque empezó hace casi dos años donde carecía de muchísimos recursos, y hoy tienen un centro propio de monitoreo, tienen guardia local, tienen móviles. Han capacitado su guardia incluso a cinco de ellos específicamente que han cumplido con todos los requisitos que establece la ley, examen psicológico y capacitación con la policía de Córdoba para portar armas menos letales».

Esta acción profundiza la articulación entre la Provincia de Córdoba y los gobiernos locales, con el objetivo de mejorar la seguridad, fortalecer el abordaje preventivo y promover la convivencia en las comunidades del territorio provincial. En este sentido, la incorporación de armas de letalidad reducida representa una innovación en materia de gestión pública, y fortalece el trabajo preventivo de la ciudad de Cosquín de cara a la temporada turística y al Festival Nacional de Folklore.