Detuvieron a un menor tras un robo a dos mujeres en la vía pública

Un adolescente fue aprehendido por personal policial durante la noche del jueves luego de ser sorprendido mientras cometía un delito en barrio Las Lilas. En el procedimiento se secuestró una réplica de arma de fuego, dos teléfonos celulares, una suma de dinero, una mochila, una cartera y otros elementos.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 en calle Alonso de Miranda al 4000. Según se informó, el menor fue observado momentos antes por efectivos que patrullaban la zona, cuando junto a otro individuo —que logró darse a la fuga— sustrajeron parte de los elementos incautados a dos mujeres mayores de edad que se encontraban en el sector.

Tras la intervención policial, el adolescente fue trasladado junto a los elementos secuestrados y quedó a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.