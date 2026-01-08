Detuvieron a un naranjita que cobraba $10.000 por el estacionamiento

Un naranjita fue detenido esta madrugada luego de haber increpado a un conductor y exigirle el pago de $10.000 para dejar el auto estacionado en la calle.

El hecho ocurrió minutos después de la medianoche en la calle Jacobo Joule al 5700 del barrio Villa Belgrano (Córdoba) y se le secuestró además el chaleco reflectivo que utilizaba.

Minutos antes, el hombre había denunciado que al bajarse de su auto, fue abordado por el cuidacoches que intentó estafarlo.

El sospechoso fue interceptado alrededor de las dos de la mañana y fue aprehendido y trasladado a una sede policial.