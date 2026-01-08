Dos perros quedaron atrapados en un desagüe y fueron rescatados

Personal de Policía Caminera y efectivos del DUAR realizaron este jueves un rescate sobre la avenida Circunvalación, donde dos perros habían quedado atrapados dentro de un desagüe, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Al advertir la situación, los efectivos desplegaron un operativo conjunto para acceder al conducto y retirar a los animales de manera segura. El trabajo coordinado permitió liberarlos sin que sufrieran lesiones, pese a la complejidad del lugar y el riesgo que implicaba la zona de circulación vehicular.

Una vez rescatados, los perros fueron puestos a resguardo y trasladados, constatándose que se encontraban en buen estado general. El procedimiento concluyó sin incidentes y permitió evitar que los animales permanecieran expuestos dentro del desagüe.