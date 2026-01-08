El estruendo del agua en las sierras de Córdoba quedó grabado

Las intensas lluvias registradas durante la jornada de hoy provocaron una creciente imponente en las sierras de Córdoba, un fenómeno que quedó registrado en video y permite dimensionar la fuerza real del agua cuando la cuenca descarga de manera sostenida.

uD83CuDF0A Impresionante creciente en Cuesta Blanca

Tras las lluvias de hoy, el caudal bajó con fuerza monumental.

Sonido, imagen y potencia del agua que alimenta el sistema de Carlos Paz.

Las imágenes muestran un caudal monumental, avanzando con velocidad y potencia, acompañado por un estruendo constante que domina la escena. El sonido del agua, profundo y continuo, se convierte en protagonista y refuerza la magnitud del evento hídrico.

La creciente se produjo en sectores clave de la cuenca alta, donde se realiza la captación de agua que luego abastece a Villa Carlos Paz. El volumen observado no es menor: responde a horas consecutivas de precipitaciones intensas que se mantuvieron desde la madrugada y continuaron durante gran parte del día.

El registro audiovisual permite comprender, más allá de los datos técnicos, la dimensión física y sensorial del fenómeno. La fuerza del agua, el arrastre de sedimentos y el ruido del caudal reflejan un episodio de alto impacto hidrológico en la región serrana.

Mientras el pronóstico anticipa nuevas lluvias, el video funciona como testimonio directo de una jornada marcada por el protagonismo absoluto del agua y por una creciente que dejó huella en las sierras cordobesas.