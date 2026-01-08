Fue sorprendido robando autopartes de un auto y terminó detenido

Un hombre mayor de edad fue detenido durante la madrugada de este jueves por efectivos del Comando de Acción Preventiva en barrio Cofico, luego de ser sorprendido con dos bolsos que contenían autopartes cuya procedencia no pudo justificar.

El procedimiento tuvo lugar en calle Jerónimo Luis de Cabrera al 1200. Según se informó, momentos antes el sujeto había sido controlado por personal policial, a quienes les manifestó que se encontraba retirando pertenencias de un automóvil Renault Mégane en desuso que estaba estacionado en la vía pública.

No obstante, al entrevistar al propietario del rodado, este aseguró no haber autorizado el retiro de ningún elemento del vehículo. Ante esta situación, el hombre se ofuscó, intentó agredir a los uniformados y darse a la fuga, por lo que fue reducido y aprehendido en el lugar.

En su poder se secuestraron dos bolsos que contenían un pulmón de freno, una bobina y diversas autopartes de aluminio. El detenido, junto con los elementos incautados, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.