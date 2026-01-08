Fuerte temporal en Salta: diluvio, barrios inundados y rutas cortadas

Una fuerte tormenta causó estragos en diferentes localidades de Salta luego de que, en algunas regiones cayeran cerca de 100 milímetros de agua en menos de una hora. La ferocidad del diluvio impidió cualquier tipo de drenaje a tiempo para evitar inundaciones, ríos de barro y que autos queden flotando.

En Valle de Lerma, ubicado en el centro geográfico de la provincia, las precipitaciones causaron la crecida del Arroyo San Vicente, por lo que, por ejemplo, conductores quedaron varados sobre la ruta nacional 68, a 4 kilómetros de Coronel Moldes y a unos 20 kilómetros de La Viña.

En imágenes difundidas por usuarios y también por diferentes medios locales, se observó cómo los caminos quedaron absolutamente interrumpidos por verdaderas avalanchas de agua, barro y hasta árboles que resultaron arrastrados.

Algunas líneas de transporte también se vieron interrumpidas en su funcionamiento, informaron las autoridades vinculadas al transporte.

En Rosario de Lerma, las calles quedaron completamente cubiertas por el agua, lo que dificultó el tránsito tanto de vehículos como de los vecinos a pie.

La lluvia provocó el anegamiento en viviendas, especialmente en zonas donde históricamente no se habían registrado inconvenientes durante temporales anteriores, indicó la prensa local.

Además de daños en viviendas, se reportó también la caída de árboles por el ablandamiento de la tierra y de postes, lo que dejó sin energía eléctrica a vecinos y a la vía pública.

Se solicitó ayuda al Gobierno de la Provincia ante las pérdidas registradas en distintos hogares.

En otras localidades, como La Merced y La Florida, el desborde de un canal dejó intransitables los accesos a la ciudad. Los ingresos por ruta 36 y ruta 68 se vieron cortados, con largas filas de vehículos varados.

EDESA, la empresa que provee energía eléctrica a la provincia, informó por la noche que, de a poco, el suministro se iba normalizando.