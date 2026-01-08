Hallaron un cuerpo sin vida en un silo abandonado en Río Tercero

Un cuerpo sin vida fue hallado este miércoles en el interior de un silo abandonado ubicado en un predio de acopio de granos de la ciudad de Río Tercero. Según las primeras informaciones, la víctima sería un hombre de 54 años que tenía pedido de paradero vigente desde el pasado 6 de enero.

Tras el hallazgo, se montó un operativo en el lugar del que participaron efectivos de la Policía de la Departamental Tercero Arriba y miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios locales, quienes trabajaron en la compleja extracción del cuerpo desde el interior de la estructura.

El procedimiento fue supervisado y coordinado por la fiscal de Instrucción de Feria del Fuero Múltiple, Paula Bruera, junto al subdirector de la Unidad Regional Departamental Tercero Arriba. Las circunstancias del hecho y las causas del fallecimiento son materia de investigación.