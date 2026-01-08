Incautan 44.500 atados de cigarrillos en controles sobre rutas de Formosa

Una serie de controles móviles realizados en rutas nacionales de Formosa terminó con el secuestro de 44.500 atados de cigarrillos de origen extranjero, transportados sin documentación aduanera, en el marco de tres procedimientos realizados durante la jornada.

El primer operativo tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1.144, donde personal apostado en la zona detuvo dos camiones de paquetería que provenían de Clorinda y tenían como destino final la localidad bonaerense de Pablo Nogués. Al revisar la carga, los efectivos hallaron 28 bultos con 42.500 atados de cigarrillos, cuyo avalúo fue estimado en 71.527.500 pesos. La mercadería fue secuestrada por disposición de la Justicia federal.

Horas más tarde, sobre la misma ruta nacional pero a la altura de Lucio V. Mansilla, se inspeccionó otro camión de cargas. Mediante el uso de un escáner, se detectaron 2.000 paquetes de cigarrillos ingresados de contrabando, con un valor estimado de 3.366.000 pesos, que también fueron incautados.

En paralelo, un tercer procedimiento se desarrolló en la localidad de Pozo del Tigre, sobre la Ruta Nacional 81, donde se detuvo la marcha de un automóvil. Al revisar el baúl del vehículo, los efectivos encontraron 37 teléfonos celulares de origen extranjero, sin respaldo aduanero. En este caso, la Justicia ordenó el secuestro de la mercadería electrónica.

En total, los procedimientos permitieron retirar de circulación mercadería ilegal con un avalúo superior a los 74 millones de pesos, en el marco de operativos preventivos desplegados en distintos puntos estratégicos de la provincia.