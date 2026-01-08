Intensa persecución por las calles de Córdoba, hay dos detenidos 

Dos detenidos y el secuestro de dos motos fue el saldo que dejó una intensa persecución policial ocurrida en las últimas horas en la ciudad de Córdoba, tras un intento de robo que tuvo como protagonistas a jóvenes de 18 años.

Todo se produjo en la intersección de las calles 12 de Octubre y Dr. Juan F. Cafferata de barrio Marechal, luego que una persona de 23 años denunciara que habían intentado sustraerle una moto Bajaj Boxer BM150. Se desplegó un operativo cerrojo con las descripciones aportadas por la víctima y se detectó a los sospechosos a bordo de una Honda GLH, quienes intentaron escapar a toda velocidad y en contramano.

Minutos después, fueron interceptados en una vivienda de la zona y se logró el secuestro del rodado que conducían.

Un tercer sospechoso alcanzó a huir del domicilio, pero se vio obligado a dejar abandonada una Zanella Zb.