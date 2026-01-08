Intentó escapar en un auto robado, chocó y fue detenido

Un hombre mayor de edad fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de un seguimiento controlado realizado por la Policía en la zona norte de la ciudad. El procedimiento se inició cuando efectivos intentaron controlar un vehículo en calle Neuquén al 600, en barrio Providencia.

Según se informó, tres sujetos se trasladaban en un Fiat Palio y, al advertir la presencia policial, emprendieron la huida, lo que dio lugar a una persecución por distintas calles del sector. Durante algunos minutos el rodado fue perdido de vista en la zona del Puente Cantón, pero posteriormente fue localizado nuevamente en calle Obispo Clara.

El seguimiento finalizó en calle Zapican al 3400, en barrio San Martín Norte, cuando el conductor perdió el control del vehículo, colisionó contra un móvil policial y luego impactó contra un árbol. Tras el choque, una sola persona descendió del auto e intentó escapar a pie, pero fue alcanzada y aprehendida en calle Juan Pedro Grenón al 2300.

El detenido fue trasladado al Hospital Elpidio Torres para recibir asistencia médica y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, el automóvil fue secuestrado y, tras su control, se constató que presentaba los cristales adulterados y registraba pedido judicial.