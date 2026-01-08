Interceptaron una embarcación con más de 25 kilos de pasta base en Orán

Un operativo realizado en las últimas horas en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, a la vera del río Bermejo, permitió interceptar una embarcación inflable que ingresaba desde Bolivia con más de 25 kilos de pasta base de cocaína.

El procedimiento fue llevado adelante por una patrulla fluvial que detectó el cruce irregular del bote hacia territorio argentino. La embarcación era ocupada por cuatro personas de nacionalidad boliviana, entre ellas un hombre mayor de edad y tres menores.

Al advertir la presencia del personal, los ocupantes intentaron escapar realizando maniobras bruscas, pero a pocos metros el bote quedó incrustado contra la vegetación de la costa, lo que permitió su inmediata reducción. Durante la inspección, se halló una bolsa de arpillera que contenía paquetes rectangulares, compatibles con el transporte de estupefacientes.

Debido a que el lugar presentaba condiciones hostiles y carecía de señal telefónica, el procedimiento fue trasladado a una dependencia, donde se realizaron las pruebas de campo correspondientes. El test Narcotest confirmó que se trataba de pasta base de cocaína, con un peso total de 25 kilos con 955 gramos, distribuidos en 25 “ladrillos”.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre mayor de edad quedó detenido, mientras que los menores fueron entregados a sus progenitores en el paso internacional Aguas Blancas (Argentina) – Bermejo (Bolivia). La droga quedó secuestrada a disposición de la Justicia.