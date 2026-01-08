Las Varillas: choque entre un camión y una moto terminó con una víctima fatal

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este miércoles alrededor de las 14.30 en la ciudad de Las Varillas, y dejó como saldo la muerte de un hombre de 32 años.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de calles E. L. Morelli y Jerónimo Luis de Cabrera, donde, por causas que aún se investigan, colisionaron un camión Mercedes Benz 1114, conducido por un hombre de 52 años domiciliado en Las Varillas, y una motocicleta Honda Wave.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor, un hombre de 32 años con domicilio en Las Varillas y oriundo de El Fortín, perdió la vida en el lugar. El deceso fue constatado por personal del servicio de emergencias EMMA que acudió al sitio.

Tras el hecho, efectivos policiales procedieron a la preservación del lugar del accidente a la espera del arribo de Policía Judicial, que quedó a cargo de las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.