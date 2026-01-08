Ciudad de Córdoba

Lo atraparon tras una fuga cinematográfica en un auto robado

Se busca intensamente a dos hombres que iban junto al conductor y que lograron escapar.
Sucesos
jueves, 8 de enero de 2026 · 10:50

Un hombre robó un vehículo y fue detenido esta madrugada tras una espectacular persecución por las calles de Córdoba. El operativo comenzó en la calle Neuquén del barrio Providencia y terminó en San Martín Norte y en su desesperada carrera, el delincuente chocó contra un patrullero y un árbol antes de haber sido capturado. 

El sospechoso se trasladaba a bordo de un Fiat Palio, presuntamente acompañado por dos cómplices que lograron evadir a la Policía y habrían huido a pie en la zona del Puente Cantón.

El conductor, por su parte, siguió a toda velocidad hasta que se accidentó. Sin embargo, lejos de deponer su actitud y entregarse, descendió del rodado y comenzó a correr hasta que fue interceptado en la calle Padre Juan Pedro Grenon 2350.

Cuando se revisó el vehículo, se pudo constatar que tenía los cristales adulterados y un pedido de secuestro vigente desde el 11 de diciembre de 2025. Es importante destacar que el auto sufrió importantes daños materiales.

