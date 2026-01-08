Manejaba borracho y protagonizó un choque en Villa Carlos Paz

Avenida San Martín
Manejaba borracho y protagonizó un choque en Villa Carlos PazEl conductor tiene 47 años e impactó contra un cordón cuneta en la zona de Villa Domínguez.
Un conductor alcoholizado protagonizó anoche un accidente en la ciudad de Villa Carlos Paz. El hecho se produjo alrededor de las 22 horas del miércoles 7 de enero en la esquina de Avenida San Martín y calle Irigoyen y trascendió que conducía un Fiat Palio.
El hombre tiene 47 años de edad y dio positivo en el test de alcoholemia.
El rodado que conducía colisionó contra el cordón cuneta y fue asistido en el lugar por personal de la Departamental Punilla y del servicio de emergencias. En tanto, se ordenó el secuestro del vehículo y fue trasladado por los agentes de Inspectoría Municipal.