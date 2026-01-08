Otra vez la imprudencia en las rutas de Córdoba: casi choca de frente

Un video que se viralizó en las últimas horas muestra nuevamente la imprudencia al volante en las rutas de las sierras de Córdoba. Un conductor fue filmado cuando sobrepasaba un vehículo, en una zona de doble línea amarilla, sobre la Ruta 14 y casi choca de frente contra un micro de larga distancia.

El hecho se produjo en las inmediaciones de la localidad de Las Rabonas (Valle de Traslasierra) y testigos contaron que el hombre se trasladaba a bordo de una camioneta RAM y repitió la maniobra varias veces.

Uno de los momentos de mayor tensión se vivieron cuando invadió el carril contrario mientras se aproximaba el colectivo, según reportó el sitio Traslasierra Noticias. Pero como si fuera poco, todo ocurrió en un sector de gran tránsito vehicular que se encuentra caracterizado por presentar varios tramos de curvas y visibilidad reducida.