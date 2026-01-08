Provocó disturbios y trató de golpear a los policías en el Centro Viejo

Un joven de 28 años fue detenido en la zona del Centro Viejo de Villa Carlos Paz luego de haber provocado disturbios y tratar de agredir a los policías. Todo ocurrió minutos después de las 23 horas en la calle Prager y fue interceptado por el personal de seguridad abocado al «Operativo Verano», tras las denuncias de varios vecinos y turistas que recorrían el sector.

Cuando los uniformados trataron de contenerlo, el individuo se ofuscó e intentó golpearlos.

Posteriormente, se dio a la fuga y fue aprehendido mediante un operativo cerrojo con la participación del escuadrón motorizado de la Departamental Punilla.

Fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición del magistrado interviniente.