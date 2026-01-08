Rosario: dos trabajadores gravemente heridos por una descarga eléctrica

Dos trabajadores resultaron gravemente heridos este jueves por la tarde luego de recibir una fuerte descarga eléctrica proveniente de un cable subterráneo mientras realizaban tareas vinculadas al servicio de agua en la zona oeste de la ciudad de Rosario. El accidente laboral ocurrió cerca de las 14, en inmediaciones de Arévalo y Provincias Unidas, y ambos operarios fueron asistidos y trasladados por personal del Sies al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Desde el centro de salud brindaron precisiones sobre el estado de los pacientes. “Ingresaron dos pacientes, dos varones de más de 40 años”, indicaron fuentes del hospital en diálogo con Cadena 3 Rosario. Uno de ellos se encuentra en estado crítico, con quemaduras extremadamente extensas que comprometen más del 95% de la superficie corporal. “Es un paciente muy grave, está con asistencia mecánica ventilatoria, internado en una unidad crítica y con pronóstico muy reservado”, señalaron.

Respecto a su ingreso, los profesionales explicaron que el hombre llegó inconsciente y bajo los efectos de la sedación aplicada por los equipos que realizaron los primeros auxilios en el lugar del hecho. “Las próximas horas serán determinantes para evaluar su evolución”, remarcaron.

En cuanto al segundo trabajador herido, desde el Heca informaron que presenta quemaduras en aproximadamente el 20% del cuerpo, aunque la extensión total aún está siendo evaluada. “No tiene compromiso de la vía aérea, se encuentra despierto, estable y con uno de los miembros afectados”, detallaron. Actualmente permanece en la guardia del hospital bajo observación y, de acuerdo a su evolución, podría ser derivado a otro efector a través de su ART. “No hay plazos definidos, todo dependerá de si está en condiciones de ser trasladado”, aclararon.

Sobre el tratamiento del paciente más grave, el personal médico explicó que, como en todos los casos de grandes quemados, se trabaja intensamente en la reposición de líquidos y proteínas, control del dolor, sedación, asistencia respiratoria y el sostén de los órganos vitales que comienzan a verse comprometidos. Confirmaron además que el hombre permanece internado en una unidad crítica y que su estado actual lo vuelve intrasladable.

Finalmente, se informó que las víctimas no pertenecen a la empresa Aguas Santafesinas, sino que se desempeñaban para una firma tercerizada. Las circunstancias en las que se produjo el accidente continúan siendo investigadas para determinar responsabilidades.