San Javier: rescatan 20 aves silvestres que estaban en cautiverio

Un operativo realizado en la localidad de Los Cerrillos, en el departamento San Javier, permitió el secuestro de 20 aves silvestres que se encontraban en cautiverio, en el marco de una serie de allanamientos vinculados a la protección de la fauna.

El procedimiento fue llevado adelante por la Patrulla Rural Norte, en conjunto con Policía Ambiental, y culminó además con el decomiso de ocho jaulas y trece trampas utilizadas para la captura ilegal de animales silvestres.

Desde los organismos intervinientes se recordó que la tenencia, captura y comercialización de aves silvestres constituye un delito ambiental, y que este tipo de prácticas no puede ser justificado bajo argumentos culturales, de costumbre o “folklore”. Cada ave mantenida en cautiverio representa un daño directo al ecosistema, mientras que cada trampa activa supone una amenaza concreta para la biodiversidad de la región.

Las autoridades remarcaron que la fauna silvestre no debe ser considerada como mascota, trofeo ni mercancía, y que este tipo de controles forman parte de una política sostenida para desalentar el tráfico y la explotación ilegal de especies protegidas.

Las aves secuestradas quedaron bajo resguardo para su evaluación y posterior reinserción, mientras continúa la investigación correspondiente.