Tensión: La creciente arrastró a un motociclista en Estancia Vieja

La creciente que ingresó esta tarde el arroyo Los Chorrillos arrastró a un motociclista en la zona del vado de Estancia Vieja. El hombre quedó atrapado por el agua y debió ser rescatado por el personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo.

Todo ocurrió a metros del destacamento policial y la rápida intervención de los uniformados impidió que la situación terminara en una tragedia. Se investiga si el conductor había incumplido las disposiciones de seguridad.