Un hombre le dio una trompada a un policía en un control en Icho Cruz

Un conductor de 30 años fue detenido luego de haber golpeado a un policía durante un control de rutina en Icho Cruz, en la zona sur del Valle de Punilla. El hombre se mostró ofuscado por el operativo policial y minutos antes, había mantenido una acalorada discusión con el personal del área de Inspectoría Municipal.

El episodio se registró alrededor de las dos de la madrugada en la intersección de Avenida Argentina y calle Scutti. Durante el procedimiento, el individuo se negó a colaborar y profirió insultos hacia los efectivos actuantes.

Sin embargo, la situación fue escalando al punto que el hombre le propinó un golpe de puño a un efectivo policial en el rostro y le provocó una herida. Inmediatamente, se procedió a su aprehensión y posterior traslado.