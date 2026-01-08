Tragedia

Una joven murió atropellada por un colectivo en el centro de Córdoba

El hecho se produjo esta tarde en la intersección de Avenida Vélez Sarsfield y 27 de Abril.
jueves, 8 de enero de 2026 · 17:02

Una joven de 27 años fue atropellada por un colectivo en pleno centro de la ciudad de Córdoba y perdió la vida. La víctima cruzaba por una senda peatonal cuando fue embestida por una unidad perteneciente a la empresa Coniferal.

El hecho se produjo esta tarde en la intersección de Avenida Vélez Sarsfield y calle 27 de Abril.

El transporte urbano circulaba con varios pasajeros a bordo, dobló con el semáforo estaba en verde y el chofer no se percató que la joven estaba cruzando. La víctima fue alcanzada por las ruedas traseras y quedó tendida sobre la calzada en el medio de la calle. Pese a que le hicieron maniobras de reanimación, falleció algunos minutos después.

El siniestro se produjo en medio de las intensas lluvias que se registran en gran parte de la provincia.

