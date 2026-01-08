Una mujer ingresó a una comisaría, se roció con alcohol y se prendió fuego

Misiones. La localidad de Campo Grande, en la provincia de Misiones, quedó marcada por un episodio que conmocionó una sede de la policial local. Una mujer de 63 años ingresó a la guardia de la Comisaría y, frente a los efectivos de turno, protagonizó un acto de autolesión al intentar incendiarse a sí misma.

De acuerdo con la información oficial, la mujer irrumpió en la dependencia portando una botella con alcohol, un encendedor y una mochila, elementos que utilizó en el lugar. El episodio sucedió alrededor de las 7:00 de la mañana del último martes.

La mujer se roció con alcohol y encendió su ropa ante la presencia de los uniformados, lo que desató un incendio sobre su propio cuerpo que, por la rápida intervención de los agentes, no resultó fatal.

El personal policial actuó con premura, sofocando las llamas y prestando los primeros auxilios. La protagonista el episodio fue trasladada inicialmente al hospital local y luego derivada al Hospital SAMIC de Oberá para recibir atención de mayor complejidad.

Según el parte médico difundido por la Policía de Misiones, la paciente presenta quemaduras en aproximadamente el 35% del cuerpo, con especial compromiso en el rostro, y permanece internada bajo cuidados intensivos asistida con respirador mecánico.

El hecho, registrado por el sistema de cámaras de la dependencia, quedó plasmado en las actuaciones policiales, junto con el secuestro de los objetos utilizados por la mujer. El Territorio, medio local, detalló que, instantes antes de prenderse fuego, la mujer habría expresado ante el personal policial: “Por lo que le hicieron a mi hijo”. La frase aportó una primera pista sobre el posible trasfondo del hecho.

De no surgir complicaciones, la paciente podría superar el cuadro crítico, aunque permanece bajo estricta observación. Está previsto su ingreso al quirófano para realizar una limpieza quirúrgica de las lesiones y, si la evolución resulta favorable, se buscará retirar progresivamente la asistencia respiratoria para que pueda comenzar a respirar por sus propios medios. Por indicación médica no se le practicaron estudios toxicológicos al momento de su ingreso.

De momento, las autoridades continúan con las investigaciones para reconstruir el contexto previo al incidente y determinar los factores personales y familiares que pudieron influir en la conducta de la mujer. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá.