Video: Se robaron el techo de un auto, ocurrió en Carlos Paz

Los «roba-techos» volvieron a atacar y esta vez se llevaron el techo de un auto estacionado en el barrio Villa Domínguez de la ciudad de Villa Carlos Paz. En apenas unos segundos, se hicieron con el vidrio de un Peugeot 207, lo cargaron en otro vehículo y escaparon del lugar.

La secuencia quedó filmada por las cámaras de seguridad de una casa ubicada en la calle Lincoln al 150.

Todo ocurrió a plena luz del día y el ladrón (que estaba acompañado por al menos un cómplice) forzó el cristal haciendo palanca con un destornillador, luego de haber estado realizado tareas de vigilancia por algunos minutos.

Desde hace algunas semanas, los robos con este tipo de modalidad vienen creciendo en la ciudad y los autos que tienen techo panorámico suelen ser los principales blancos de los delincuentes.