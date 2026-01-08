Video: tomaba un café y terminó herido por un vidrio que se desprendió de un balcón

Un impactante accidente ocurrió en el barrio porteño de Palermo, donde un hombre salvó su vida de milagro luego de que un vidrio cayera desde el balcón de un cuarto piso mientras se encontraba tomando un café en la vereda de un local gastronómico.

El hecho se registró en la calle Ciudad de la Paz al 300 y quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa al cliente sentado en la vereda cuando, de manera repentina, un panel de blindex de aproximadamente un metro por un metro se desprende de un balcón y cae directamente sobre él.

uD83DuDEA8 ACCIDENTE Y MILAGRO EN UN CAFÉ

- Un hombre tomaba el desayuno en la vereda cuando un pedazo de vidrio le partió la cabeza

- Está bien y fuera de peligro

- Investigan la construcción del edificio por el pedazo de frente que se desprendió del balcón

uD83DuDCCD Palermo pic.twitter.com/oQpW0rY2UC — Vía Szeta (@mauroszeta) January 8, 2026

Tras el impacto, se solicitó de inmediato la asistencia médica y una ambulancia del SAME arribó a la zona a los pocos minutos. Los profesionales constataron que la víctima presentaba un importante sangrado en la cabeza y en el brazo izquierdo, y le diagnosticaron un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza, sin riesgo de vida.

Julio, vecino y amigo de Pablo —la víctima—, relató en diálogo con C5N que el hombre “tiene 20 puntos en la cabeza y 13 tendones cortados en el brazo izquierdo, pero se encuentra fuera de peligro”.

Al lugar también acudió personal de Bomberos de la Ciudad, que ingresó al edificio desde donde se desprendió el vidrio y retiró un segundo panel de iguales dimensiones de manera preventiva, ya que se encontraba astillado junto al espacio vacío dejado por el blindex que cayó.

Según se informó, el departamento involucrado se encontraba deshabitado y su propietario reside en la provincia de Corrientes. El encargado del edificio fue quien facilitó el acceso a la unidad para que los bomberos pudieran realizar el procedimiento de seguridad.

Por el momento, se desconoce si el dueño del inmueble se comunicó con la víctima o si se inició alguna acción legal. En tanto, la Policía investiga las causas del desprendimiento del vidrio. Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por lo ocurrido y reclamaron medidas urgentes para evitar nuevos accidentes.