Bomberos ayudaron a médicos a asistir a un enfermo aislado por las lluvias

Villa Candelaria. En un operativo que demandó más de once horas de trabajo, personal de la Dirección General de Cuerpos de Bomberos del Interior (DGCI), Cuartel 8 “Río Seco”, colaboró con el traslado y asistencia médica de un hombre que se encontraba aislado en una zona rural anegada por las intensas lluvias.

El hecho ayer, alrededor de las 13 horas, en la Comuna de Villa Candelaria, a unos 100 kilómetros al este de Villa de María, en el departamento Río Seco. Debido al anegamiento de los caminos rurales, el personal de salud del Hospital de Villa Candelaria no podía acceder al domicilio de un paciente cuya condición de salud comenzaba a agravarse.

Ante esta situación, y a pedido de la jefa comunal, bomberos de la DGCI desplegaron un camión UNIMOG 4x4 para trasladar al personal sanitario hasta el paraje Taco Pozo. Tras recorrer aproximadamente 115 kilómetros por caminos casi intransitables, lograron llegar hasta el lugar donde se encontraba el enfermo, un hombre de 50 años, quien presentaba un cuadro de infección urinaria.

En el sitio, el paciente fue estabilizado por el equipo de salud y posteriormente trasladado, junto al personal médico, hasta el Hospital Comunal de Villa Candelaria para una mejor atención. En total, el operativo implicó un recorrido de 230 kilómetros.

Desde la fuerza se destacó que, gracias al trabajo conjunto entre bomberos y el sistema de salud, el paciente se encuentra actualmente en buen estado de salud.