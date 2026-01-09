Bomberos combatieron un incendio en un depósito de tapicería en barrio Quebrachal

Personal de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba trabajó en la extinción de un incendio registrado en un depósito de tapicería ubicado sobre avenida Capdevilla, a la altura del kilómetro 13 1/2, en barrio Quebrachal.

Durante el operativo, un joven de 17 años fue trasladado de manera preventiva a un centro asistencial para una mejor evaluación médica. Hasta el momento no se informó sobre la gravedad de su estado de salud.

Las causas que originaron el fuego se encuentran bajo investigación, mientras que las tareas de enfriamiento y control de la zona se desarrollaron para evitar la propagación del siniestro.