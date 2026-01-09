Bomberos de Córdoba viajan a Chubut para combatir los incendios

Una dotación de 63 bomberos voluntarios de Córdoba partió este viernes 9 de enero rumbo a la provincia de Chubut para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan a la región patagónica.

El contingente está integrado por personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, la Agrupación Serrana de Bomberos de Córdoba y el Plan Provincial de Manejo del Fuego, y es coordinado por efectivos de la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Los bomberos cordobeses recorrerán aproximadamente 1.600 kilómetros hasta la zona de bosques conocida como la Comarca Andina, ubicada entre Chubut y Río Negro. En particular, prestarán asistencia en la localidad de El Hoyo, una de las áreas más afectadas por los focos ígneos que continúan activos.

Según se informó, los incendios provocaron la evacuación de más de 3.000 personas y obligaron al corte total de la Ruta Nacional 40, una de las principales vías de comunicación de la región, generando una situación de extrema complejidad para los habitantes y los equipos de emergencia.

Al respecto, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, destacó que “se trata de una más de tantas colaboraciones de nuestros bomberos cordobeses, que nos enorgullecen por su profesionalismo, reconocido a nivel nacional e internacional, pero sobre todo por su solidaridad, humanidad y compromiso”.

La misión se suma a los habituales operativos de cooperación interprovincial, en los que los cuerpos de bomberos cordobeses brindan apoyo ante emergencias de gran magnitud en distintos puntos del país.