Carlos Paz sin agua por los destrozos causados por las crecientes

Las crecidas que ingresaron durante las últimas horas al río San Antonio afectaron la provisión de agua potable en Villa Carlos Paz y hay restricciones en gran parte de la ciudad. Se encuentra obstruido el canal de ingreso a la planta potabilizadora de Cuesta Blanca y las cuadrillas de la Municipalidad trabajaron anoche junto a los bomberos y el personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) para despejar la toma, aunque todavía deberá aguardarse que descienda el caudal.

Se solicita a los vecinos que hagan un consumo responsable y cuiden las reservas domiciliarias.

Natalia Lenci, responsable del servicio de agua potable, manifestó a El Diario: «Se obstruyó el canal de ingreso de agua a la planta. Han estado trabajando los bomberos y el Duar hasta altas horas de la madrugada, intentando liberar la captación, pero son tareas muy peligrosas por la presión del agua y el volumen que muestra el río. Estamos esperando que baje un poquito el nivel del río y se estabilice para poder intervenir. Generalmente, cuando hay una creciente de esta magnitud, algo que no pasaba en años, se obstruye de sedimentos y otras cosas como ramas y basura».

«Hay que esperar que baje el nivel para que puedan entrar y después hay que esperar. Lo cierto es que no tenemos una hora prevista para el restablecimiento del servicio porque es todo incierto. Hemos puesto a disposición de los vecinos dos camiones de la Municipalidad y lo propio se hizo en el sur de Punilla con colaboración de otros municipios y comunas. A través de estos camiones, vamos a llenar los tanques de aquellos vecinos que se quedaron sin agua»; agregó.

«La situación es complicada porque estamos en plena temporada con altos consumos y un aumento de la cantidad de gente. Se está trabajando fuertemente con todo el equipamiento que tenemos para dar solución en la medida. Hay hogares que tienen poca presión y otros sectores donde se presenta el agua con cierta turbiedad»; completó.