Cayeron por abigeato y hallaron armas y aves silvestres

Un joven de 23 años fue detenido ayer en la localidad de Serrezuela, en el marco de una serie de allanamientos realizados por la Patrulla Rural en una investigación por abigeato. Durante los operativos, los efectivos encontraron armas de fuego y otros elementos vinculados a la causa, además de diecisiete aves silvestres que se encontraban en cautiverio.

Las actuaciones se desarrollaron en distintos puntos del área rural, donde el personal policial avanzó sobre domicilios y predios señalados en la investigación. En uno de los procedimientos, el joven fue reducido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

En el lugar también se incautaron armas de fuego y elementos considerados de interés para la causa, mientras que las aves silvestres fueron rescatadas para su resguardo y posterior intervención de los organismos correspondientes.

El operativo se enmarca en controles y tareas de investigación que la Patrulla Rural viene realizando en la región para combatir delitos vinculados al robo de ganado y otras actividades ilegales en zonas rurales.